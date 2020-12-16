Лаборатория «Инвитро» нашла антитела к коронавирусу более чем у половины Уральцев Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Число положительных тестов на антитела к коронавирусу на Урале и в Сибири составило более 50%. Такая статистика сложилась у медицинской компании «Инвитро».

«Нарастание количества у населения положительных антител свидетельствует о формировании в популяции указанных регионов «иммунной прослойки», — приводит РБК слова главврача «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова. Также статистика наглядно показывает, что вторая волна коронавируса оказалась мощнее первой.

В Екатеринбурге среднесуточный процент положительных тестов на антитела в декабре составил 52%. Столько же в Сургуте. В Тюмени это 53%. А в Магнитогорске и Челябинске антитела имеют по 57% протестированных. Похожая картина наблюдается и в регионах Сибири. Для сравнения, в Москве показатель составил только 30%.

Однако это не значит, что более половины людей на Урале переболели коронавирусом. Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский объяснил, что в столице просто проводится больше тестов. В регионах же в основном проверяются только контактные лица. Чтобы судить о том, какая часть населения переболела COVID-19, нужно взять большую выборку людей, считает Вознесенский.

За сутки 15 декабря в России обнаружили более 26 новых случаев заражения коронавирусом, напоминает RT. В мире число случаев за сутки приближается к полумиллиону, уточняет агентство Nation news. Чтобы наконец получить популяционный иммунитет к вирусу в одной только России привить придется 85% населения.