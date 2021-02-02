02 февраля 2021
01 февраля 2021

В ХМАО возвращают очную форму обучения

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, университет, вуз, экзамен, учеба, высшее образование, высшее учебное заведение, студенты, сессия
В ХМАО студенты переходят на очную форму обучения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ХМАО с 8 февраля студенты полностью переходят на очный формат обучения. Об этом губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала на заседании оперативного штаба Югры, передает корреспондент URA.RU.

«С 1 по 7 февраля организации высшего образования еще проводят лекционные занятия в дистанционном режиме. С 8 февраля в образовательных организациях высшего образования полностью возобновляется очный режим обучения», — объяснила Комарова.

Кроме того, Комарова поручила выявить слабые места и пробелы в знаниях учеников, связанные с дистанционным обучением. Директор департамента образования и молодежной политики ХМАО Алексей Дренин заявил, что перед органами управления образованием в муниципалитетах уже поставлена такая задача. И пообещал рассмотреть вариант проведения консультаций и дополнительных занятий с повышенной оплатой труда педагогам.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО вводят новые правила для школ во время пандемии. Теперь у сотрудников будет чек-лист, следуя которому, по мнению региональных властей, удастся сократить число болеющих коронавирусом детей и учителей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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