Захар Прилепин исключил вариант, при котором протест утихнет после оглашения приговора Алексею Навальному Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Протестное движение в России с оглашением приговора блогеру Алексею Навальному не успокоилось. Однако тактика митингующих будет меняться. Таким мнением поделился писатель, глава партии «За правду» Захар Прилепин.

«Протест не завершен; он многочисленен и ресурсно обеспечен. Тактика будет меняться. Средства будут пополняться», — написал Прилепин в своем telegram-канале. Он отметил, что в пользу такой версии говорит и поведение Навального, который после оглашения приговора вел себя с «завидным спокойствием».

Прилепин подчеркнул, что на несанкционированные акции вышло не слишком много народа, да и сам протест был «глуповат» и «труслив». Однако, по словам писателя, под всем этим находится «горячая бурливая лава», состоящая из молодежи, госэлит и западнической интеллигенции.

Ранее в беседе URA.RU ведущие российские политологи отметили, что соратники Навального после оглашения ему приговора будут продолжать инициировать несогласованные акции. Кроме того, эксперты не исключают вариант, при котором команда блогера сделает ставку на его жену.