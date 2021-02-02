Как протесты подставили Навального под реальный срок

Алексею Навальному изменили условный срок на реальный Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Замена Алексею Навальному условного наказания на реальный срок могла быть вызвана несанкционированными акциями протеста, который прокатились по стране после возвращения блогера из Германии. При этом юристы заявляют, что у суда не было юридических оснований для иного решения. URA.RU обратилось к ведущим экспертам, чтобы ответить на пять вопросов, которые возникли после решения Симоновского суда Москвы.

Были ли юридические основания не менять условный срок на реальный?

У суда были все основания для отмены условного срока Алексею Навальному Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Адвокат Константин Коваленко отмечает, что, если ФСИН представила материалы о неоднократном нарушении обязательства о явке, то у суда были все основания изменить порядок отбытия наказания с условного срока на реальный. «В суде представителя ФСИН спросили, почему с представлением вышли только в декабре, если Навальный допускал нарушения и до вылета в Германию. Ответ был с юмором — „а мы надеялись, что он встанет на путь исправления“. И ведь не опровергнешь», — продолжает Коваленко.

Адвокат обратил внимание, что суд выяснял у Навального, действительно ли он не являлся в комиссию в установленные этой же комиссией даты. «Я смотрел стенограмму. В ответ на это Навальный заявил, что по приговору у него была обязанность являться 2 раза в месяц. Очевидно, что даты явки устанавливаются не приговором, а контролирующим органом. Человеку не дают выбор приходить, когда хочет», — резюмировал собеседник.

Источник URA.RU во ФСИН уточнил, что это был не новый приговор Навальному. «Изменяется порядок отбытия наказания за совершенные экономические преступления. Навальный был признан виновным по ч. 2 и 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размерах), ч.2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате преступления)», — добавил силовик.

Алексея Навального уже сравнивают с опальным олигархом Михаилом Ходорковским Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что решение суда было ожидаемым даже для штаба оппозиционера, но теперь из Навального будут делать узника совести. «Разоблачения „верхушки власти“, вероятно, продолжатся с новой силой. Проект не то, что не закрыт, а наоборот — набирает полную мощность. Сделать из Навального „мелкого жулика“ и „неинтересного блогера“ не удалось. Он официальный узник совести, каким не был даже [осужденный по делу ЮКОСа Михаил] Ходорковский. Заключение его в тюрьму — акт политический, завершающий создание „иконы протеста“, которой раньше не было», — написал политолог в своем телеграм-канале.

Какие политические варианты, кроме замены срока, могли быть у власти?

23 и 31 января в стране прошли несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального, закончившиеся массовыми задержаниями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов называет единственной альтернативой развития событий для власти только решение самого Навального остаться в Германии. «Любое смягчение могло быть воспринято на Западе, как проявление слабости, чего нельзя допускать», — говорит политолог.

С коллегой согласен директор Центра стратегического консалтинга Роман Ларионов: «Риски дальнейшей деятельности Навального в публичном поле на территории России были оценены Кремлем, как чрезмерные. И было принято решение заблокировать эту деятельность одним из двух способов — принуждением к политической эмиграции либо тюремным заключением. Поскольку Навальный вернулся в страну, второй сценарий стал для него неизбежным», — отметил собеседник.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников убежден, что у Навального были договоренности со структурами, «с которыми он работал в России», что его приструнят, дадут штраф и отпустят.

«Но начались несанкционированные акции. А власть не прогибается под давлением. Если изначально готовился лайт-сценарий, уличные протесты все поломали», — объясняет он.

Как это скажется на России в мире?

Антон Орлов считает, что принципиально в жизни страны ничего не изменится, но «усилится антироссийская риторика» со стороны Запада. Ларионов соглашается, что отношения с Западом «безнадежно испорчены», но «Россия научилась жить в санкционном режиме».

Силовики перекрыли подходы к зданию Мосгорсуда в день вынесения решения по замене наказания Алексею Навальному Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Гращенков уверен, что Запад будет использовать «преображенного» Навального для давления на Россию. «Номинированный на Нобелевскую премию мира, он теперь почти гарантированно ее получит и станет новым символом борьбы за идеи свободы и справедливости. „Санкции им. Навального“ теперь практически гарантированы и ударят по истеблишменту. Не зря на заседание суда приехали представители 15 государств Европы. Кроме того, речь подсудимого была отчасти политической манифестацией, которая была засвидетельствована посланниками Запада», — считает политолог.

Солонников более категоричен. «Санкции будут, давление. При ожидании санкций обрушится рубль. Будут давить на Германию, чтобы остановить „Северный поток-2“. Ведь на кону очень большие деньги», — отмечает политолог.

Что будет делать команда Навального?

Глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов полагает, что команда Навального «первоначально будет инициировать протестные акции», а потом «может сделать ставку на его жену Юлию».

Юлия Навальная вряд ли сможет заменить супруга во главе протеста, считают политологи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Гращенков тоже считает, что Юлия Навальная останется главным координатором проекта «Умное голосование», которое благодаря сращиванию всех протестов («левых», «правых», региональных) вокруг одной фамилии, имеет шанс собрать не 3-5% персонального электората навальнистов, а более широкой группы из коммунистов, либералов и всех недовольных властью. «А это уже 20%-30%», — прогнозирует он.

Солонников считает, что призывы к протестам продолжатся, но Юлия Навальная не сможет повторить путь лидера белорусской оппозиции Светланой Тихановской. «Тихановская даже для Белоруссии — комедийная фигура. Не верю, что такой же сценарий будут разыгрывать для России. У Навального много личной информации, источников, которые на флешке дают информацию. На такую встречу нельзя прислать вместо себя жену. Она пойдет на выборы использовать фамилию, но вряд ли это принесет серьезные дивиденды. Она может быть замечательная женщина и прекрасная жена, но вряд ли обладает теми же компетенциями, что муж», — добавил политолог.

Реальный срок Навальному сломает протесты или радикализирует?

Штаб Алексея Навального объявил новую несанкционированную акцию после приговора, и силовики стянулись к Манежной площади Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дмитрий Орлов считает, что произойдет ситуативное усиление протестов и их радикализация, но это вряд ли станет долгосрочным трендом. Ларионов не сомневается, что будут попытки вывести на регулярный режим уличные акции по типу Хабаровска и Беларуси. «До активной фазы избирательной кампании по выборам в Госдуму еще далековато, но не исключено, что у команды ФБК (иностранный агент — прим. ред.) есть заготовленные триггеры, например, новые расследования, которые помогут вливать новые эмоции. Если власти будут раскручивать уголовные дела против протестующих, то это тоже будет триггерами», — говорит политолог.

Солонников убежден, что протесты будут продолжаться до осенних выборов в Госдуму, и это не связано с приговором. «Когда Навальный был арестован, проводились две акции без него. Определенные люди с определенными методичками будут формировать поводы для митингов. Оппозиционные самовыдвиженцы пойдут на выборы, их не будут регистрировать, потому что они не смогут собрать подписи. Это на самом деле практически невыполнимо. Осенью будет непризнание результатов выборов. Задача организаторов протестных митингов — дотянуть их до осени», — резюмировал собеседник.