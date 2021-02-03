Силовики объяснили, почему Навального осудили, несмотря на ЕСПЧ

Силовики рассказали, что ЕСПЧ не отменял приговор по делу «Ив Роше» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Европейский суд по правам человека не признавал незаконным и не предписывал отменить приговор по делу «Ив Роше», виновным по которому признаны блогер Алексей Навальный и его брат Олег. ЕСПЧ лишь счел незаконным домашний арест фигурантов и допустил возможность пересмотра вердикта, сообщил URA.RU источник во ФСИН.

«Олег и Алексей Навальный признаны виновными в том, что первый, возглавляя департамент „Почты России“, убедил представителей „Ив Роше“ заключить договор на грузоперевозки с подконтрольном брату ООО „Главное подписное агентство“ по завышенным ценам, ущерб составил 26 млн рублей. ЕСПЧ допустил возможность пересмотра дела. Верховный суд РФ 25 апреля 2018 года провел повторное рассмотрение и не нашел оснований для отмены приговора. ЕСПЧ присудил компенсацию за незаконный арест Алексея Навального, она выплачена», — добавил силовик.

Политолог Анна Федорова, разбиравшаяся в деле, подтвердила версию ведомства. Ее коллега Марат Баширов уточнил, что ЕСПЧ «не оценивает уголовные дела», а «изучает соблюдение прав человека».

После заседания Симоновского суда Москвы сторонники Алексея Навального попытались устроить новый несанкционированный митинг Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На заседании Симоновского суда Москвы 2 февраля присутствовало два десятка иностранных дипломатов. Эксперты считают, что они используют дело Навального, чтобы отвлечь внимание жителей своих стран от ковид-ограничений. «Страны, которые считались демократическими, год из-за ковид-ограничений живут в режиме ЧС: не работают ни права человека, ни законы. Полиция жестко разгоняет протесты, зимой использует водометы», — объясняет политолог Глеб Кузнецов.

Баширов полагает, что западные дипломаты оценивали, насколько Навальный популярен в России, выйдут ли после приговора десятки тысяч людей на стихийный митинг. «И убедились, что Навальный имеет не такую небольшую поддержку, как говорит», — считает политолог. Федорова более радикальна: «Запад демонстративно показал заинтересованность. Это сигнал, что Навальный действует в интересах Запада. Плюс накануне вскрылся факт переговоров соратников Навального с британской разведкой. Вероятно, они по заказу дестабилизируют обстановки в России».

Навального задержали силовики 17 января в аэропорту Шереметьево, когда он вернулся с лечения в Германии. Ему инкриминировали нарушения условий испытательного срока по делу «Ив Роше», в рамках которого в 2014 году его приговорили к 3,5 года условного заключения с испытательным сроком в 5 лет. Пока Навальный ждал суда под домашним арестом, 23 и 31 января в стране прошли несанкционированные акции в его поддержку. 2 февраля Симановский районный суд Москвы удовлетворил иск ФСИН о замене ему условного срока реальным и отправил его в колонию на 2,8 года.