02 февраля 2021

В Москве начались задержания сторонников Навального. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка на Манежной площади, где сторонники Алексея Навального планируют провести акцию протеста. Москва, росгвардия, манежная площадь
На Манежней площади в центре Москвы начались задержания Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Дело Алексея Навального

На Манежней площади в центре Москвы начались задержания. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. Задержаны уже трое человек.

По требованию полиции до особого распоряжения на вход и выход закрыты станции «Охотный ряд», «Площадь Революции», «Театральная» и «Александровский сад». Поезда следуют без остановок, передает РИА «Новости». С площади вытесняют людей, в том числе прессу.

Ранее соратники Алексея Навального объявили о несанкционированной акции протеста. Это произошло после решения суда приговорить блогера к 3,5 года лишения свободы. Об акции сообщает штаб Навального в Москве.

Обстановка на Манежной площади, где сторонники Алексея Навального планируют провести акцию протеста. Москва
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Ранее соратники Алексея Навального объявили о несанкционированной акции протеста
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Задержаны уже как минимум трое человек
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...