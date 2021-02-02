На Манежней площади в центре Москвы начались задержания. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. Задержаны уже трое человек.
По требованию полиции до особого распоряжения на вход и выход закрыты станции «Охотный ряд», «Площадь Революции», «Театральная» и «Александровский сад». Поезда следуют без остановок, передает РИА «Новости». С площади вытесняют людей, в том числе прессу.
Ранее соратники Алексея Навального объявили о несанкционированной акции протеста. Это произошло после решения суда приговорить блогера к 3,5 года лишения свободы. Об акции сообщает штаб Навального в Москве.
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