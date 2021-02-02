02 февраля 2021
01 февраля 2021

В ЯНАО ожидаются сильнейшие перепады температуры. Метеозависимых людей призвали к осторожности

© Служба новостей «URA.RU»
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В некоторых частях региона столбик термометра поднимется до -2, а потом опустится до -31 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В воскресенье в некоторых районах ЯНАО столбик термометра поднимется до -8 градусов, а уже в среду опустится до -33. В такие перепады температуры в зоне риска находятся люди с хроническими заболеваниями сердца и нервной системы, рассказал URA.RU главный врач Центра медицинской профилактики ЯНАО Сергей Токорев.

«Людям с хроническими болезнями нужно максимальное внимание обращать на свое самочувствие, измерять артериальное давлением, в целом следить за усилением симптомов — появлением головной боли, боли в области сердца. Принимать обязательно все таблетки прописанные лечащим врачом. Очень важно сохранять активный образ жизни в такие периоды и не спать дольше 7-8 часов и сохранять режим питания», — рассказал агентству Токорев.

По данным «Яндекс.Погода», самая теплее всего будет в Ноябрьске — там температура воздуха в воскресенье -2. Но также, как и на всей территории округа тепло на долго не задержится — в среду уже будет морозно — 31. Особых скачков температуры не будет в Приуральском, Тазовском, Надымском и Ямальсклм районе. Все теплые дни в регионе будет дуть ветер со скоростью 5-10 м/с. С понижением температуры на спад пойдут и порывы ветра.

Ранее URA.RU сообщало, что на ЯНАО надвигается потепление. Ожидалось, что самые теплые дни будут во вторник, а морозы вернутся только в середине месяца.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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