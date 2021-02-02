Прокурор Свердловской области уходит на пенсию

Сергей Охлопков возглавляет Свердловскую прокуратуру с 2012 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков написал заявление о выходе на пенсию. Как сообщил источник URA.RU в прокуратуре, он уйдет в отпуск с последующим увольнением на заслуженный отдых.

«Сергей Алексеевич [Охлопков] проинформировал свое окружение, что в ближайшее время уходит в отпуск с последующим увольнением по выслуге лет. В Свердловской области он эффективно проработал более 10 лет — это максимальный срок, установленный Конституцией», — сообщил инсайдер. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области заявили, что не располагают информацией об отставке Сергея Охлопкова. Известно, что в данный момент он исполняет обязанности прокурора региона, но уходит в отпуск с 8 февраля

Сергей Охлопков руководил прокуратурой Свердловской области с 2011 года. За это время ведомство стало одним из самых активных в части поддержания обвинений по принципиальным вопросам, отметил источник URA.RU, ссылаясь на статистику Генпрокуратуры РФ. По политическим вопросам прокурор региона имел свою позицию, которую открыто высказывал. В частности, это касалось депутатов свердловского заксобрания, законность подачи имущественных деклараций которых контролировалась тщательно.

Губернатор Евгений Куйвашев в 2019 году отметил весомый вклад органов прокуратуры в выполнение задачи по переходу к новой схеме обращения с твердыми коммунальными отходами, а также в решение проблем «обманутых дольщиков» и других актуальных вопросов, связанных с обеспечением социальной стабильности на Среднем Урале.

Сергей Охлопков является заслуженным работником прокуратуры, где служит с 1984 года. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, неоднократно поощрялся приказами Генерального прокурора РСФСР и Российской Федерации, награжден нагрудным знаком «Почётный работник прокуратуры РФ», почетной грамотой Генерального прокурора Российской Федерации и наградным именным оружием.