В Нижнем Тагиле толпа подростков избила девочку ногами

В Нижнем Тагиле подростки напали на сверстницу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижнем Тагиле 3 февраля подростки напали на сверстницу. Об этом сообщил паблик «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

«3 февраля на во дворе дома по Ленинградскому проспекту, 31 А толпа подростков жестоко избила девушку», — указано в сообщении. Ниже прикреплена видеозапись произошедшего. На ней видно, как кто-то бьет девушку в розовой куртке, сбивает ее с ног и продолжает пинать.

Женщина, снявшая видео из окна, потребовала прекратить избиение и пригрозила вызвать полицию. После этого толпа ушла, оставив девочку лежать на снегу. В комментариях к посту пользователь Вадим Куракулов предположил, что это могли быть ученики девятых классов расположенной недалеко школы №89. В полицию по поводу инцидента никто не обращался, заявил порталу E1 официальный представитель свердловского ГУ МВД РФ Валерий Горелых.