03 февраля 2021

Ученый назвал условия, когда невозможно заболеть коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Человек не заболеет коронавирусом, если, например, имеет местный иммунитет Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Люди не могут заболеть COVID-19, если уже переболели другим коронавирусом, имеют местный иммунитет или перенесли вирусную инфекцию. Об этом заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«При коронавирусной инфекции таких людей [невосприимчивых к заболеванию] гораздо больше. Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, — это еще на этапе научной дискуссии», — сказал Вознесенский, его слова приводят РИА «Новости». Три признака, которые он привел — это первые предположения.

Ранее европейские ученые раскрыли, что наибольшую долю погибших от коронавирусной инфекции составляют пожилые пациенты, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). А среди тех, кто переболел, все чаще встречаются люди, у кого ухудшились слух и зрение, пишет RT. Ожидается, что с приходом весны темпы распространения заболевания снизятся, сообщает «Национальная служба новостей». Однако, несмотря на снижение случаев числа заражения, ВОЗ рекомендует не расслабляться и продолжать соблюдать меры профилактики, уточняет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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