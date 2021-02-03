Ученый назвал условия, когда невозможно заболеть коронавирусом

Люди не могут заболеть COVID-19, если уже переболели другим коронавирусом, имеют местный иммунитет или перенесли вирусную инфекцию. Об этом заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
«При коронавирусной инфекции таких людей [невосприимчивых к заболеванию] гораздо больше. Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, — это еще на этапе научной дискуссии», — сказал Вознесенский, его слова приводят РИА «Новости». Три признака, которые он привел — это первые предположения.
Ранее европейские ученые раскрыли, что наибольшую долю погибших от коронавирусной инфекции составляют пожилые пациенты, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). А среди тех, кто переболел, все чаще встречаются люди, у кого ухудшились слух и зрение, пишет RT. Ожидается, что с приходом весны темпы распространения заболевания снизятся, сообщает «Национальная служба новостей». Однако, несмотря на снижение случаев числа заражения, ВОЗ рекомендует не расслабляться и продолжать соблюдать меры профилактики, уточняет телеканал 360.
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