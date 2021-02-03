Европейские ученые раскрыли, кто чаще умирает от коронавируса

Наибольшую долю погибших от коронавирусной инфекции составляют пожилые пациенты, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). К такому выводу пришел глава Польского общества эпидемиологов и врачей-инфекционистов Роберт Флисяк.
«Флисяк проанализировал несколько тысяч летальных исходов от COVID-19 в зависимости от возраста пациентов, а также от сопутствующих заболеваний и состояния, в котором они находились при госпитализации», — передает РИА «Новости» со ссылкой на доклад польских ученых.
Специалисты пришли к выводу, что риску смерти от коронавируса наиболее подвержены:
- взрослые пациенты на ИВЛ (66,7% смертей зараженных);
- онкологические больные (25,6% смертей);
- перенесшие инсульт (24,3%);
- пациенты старше 80 лет (22,6%);
- люди с хронической обструктивной болезнью легких (22,5%);
- люди с ишемической болезнью сердца (18,8%);
- пациенты с другими сердечно-сосудистыми заболеваниями (15,8%);
- больные в возрасте от 70 до 80 лет (15,1%).
Ранее сообщалось, что COVID-19 поражает дыхательную систему, поэтому на риск заражения и на тяжесть течения болезни влияет качество воздуха. Также угрозу заражения повышает панический страх. При этом мужчины чаще умирают от COVID-19, чем женщины, передает сайт argumenti.ru.
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