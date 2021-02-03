В Кургане ожидается дождь и резкий перепад температур

После аномально теплой погоды в Кургане ожидают резкое похолодание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области с 5 по 7 февраля ожидается аномально теплая погода и дождь с мокрым снегом. После этого в регионе резко похолодает, сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

«С 5 по 7 февраля в Кургане прогнозируется очень теплая погода. Температура будет на 11-16 градусов выше нормы. Максимальная температура воздуха может подняться до +2…+4 градусов», — написал Винштейн в своем блоге. По его данным, 6 февраля возможны смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие в снег. «Ночью 7 февраля резкое понижение температуры до -9…-11 градусов. На дорогах гололедица, порывы ветра до 15 м/сек», — добавил он.

С 8 по 12 февраля температура может оказаться на 7-9 градусов ниже нормы. Днем -16…-21, ночью -25…-30 градусов. С 13 по 18 февраля температурный фон будет немного ниже нормы.

По данным Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), 5 и 6 февраля действительно ожидается положительная температура. 5 февраля днем -2…+3 градуса, 6 февраля — от -1 до +4 градусов. В ночь с 5 на 6 февраля — 0…-5 градусов. На другие дни прогноз на сайте Курганского ЦГМС пока не опубликован.

По данным сервисов Gismeteo и «Яндекс.погода», 6 февраля в Курганской области действительно возможен снег, а на следующей неделе ожидается резкое похолодание. Gismeteo сообщает о минимальных температурах до -29 градусов (11 и 12 февраля).

Gismeteo сообщает о похолодании до -29 градусов Скрин: gismeteo.ru

«Яндекс.погода» также сообщает о возможном дожде Скрин: yandex.ru/pogoda