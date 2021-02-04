«Вектор» раскрыл сроки иммунитета после прививки «ЭпиВакКороной»

Иммунитет после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» будет сохраняться около года. Об этом журналистам сообщила и. о. заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ «Вектор» Татьяна Непомнящих.
«Мы рассчитываем, что иммунитет от нее будет сохраняться в течение года», — цитирует Непомнящих МИА «Россия сегодня». Несколько дней назад центр «Вектор» завершил исследования вакцины «ЭпиВакКорона» на пожилых добровольцах. Результаты теста оказались положительными, отметили в центре.
Массовая вакцинация россиян началась18 января. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает это время удачным, поскольку эпидемиологическая ситуация в стране улучшается, передает телеканал 360. Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что вакцинация не остановит пандемию, но может снизить «бремя болезни» и спасти множество жизней, пишет «Национальная служба новостей».
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