«Вектор» раскрыл сроки иммунитета после прививки «ЭпиВакКороной»

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Несколько дней назад завершились исследования вакцины «ЭпиВакКорона» на пожилых добровольцах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Иммунитет после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» будет сохраняться около года. Об этом журналистам сообщила и. о. заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ «Вектор» Татьяна Непомнящих.

«Мы рассчитываем, что иммунитет от нее будет сохраняться в течение года», — цитирует Непомнящих МИА «Россия сегодня». Несколько дней назад центр «Вектор» завершил исследования вакцины «ЭпиВакКорона» на пожилых добровольцах. Результаты теста оказались положительными, отметили в центре.

Массовая вакцинация россиян началась18 января. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает это время удачным, поскольку эпидемиологическая ситуация в стране улучшается, передает телеканал 360. Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что вакцинация не остановит пандемию, но может снизить «бремя болезни» и спасти множество жизней, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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