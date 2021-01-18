Чтобы ситуация с коронавирусом стала управляемой, нужно привить 60% населения России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России с 18 января стартовала массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Все желающие смогут поставить себе один из зарегистрированных отечественных препаратов — «Спутник V» или «Эпиваккорона». URA.RU собрало самые важные заявления главы Минздрава РФ Михаила Мурашко и профильного вице-премьера Татьяны Голиковой о том, как будет проходить массовая вакцинация россиян.

В России необходимо вакцинировать 68,6 млн человек (60% населения страны), чтобы ситуация с коронавирусом стала управляемой. Это число граждан без учета переболевших инфекцией и детей;

В Минздраве рекомендуют, прежде всего, пройти вакцинацию россиянам старше 55 лет. Тем, кто переболел коронавирусом, Голикова пока не советует делать прививку, поскольку люди крайне редко повторно заражаются инфекцией;

Записаться на прививку от COVID-19 можно в поликлиниках или пунктах вакцинации. А с 31 января на портале госуслуг появиться отдельная форма для записи на вакцинацию;

В феврале начнется масштабное производство вакцины от коронавируса «Эпиваккорона», которую разработал Центр «Вектор». Таким образом, до марта 2021 года вакцинация в России будет проходить преимущественно препаратом «Спутник V» от Центра имени Гамалеи;

16 февраля планируется зарегистрировать третью российскую вакцину от Центра Чумакова. Она будет вводиться дважды с интервалом в 14 дней;

В январе планируется произвести не менее 7 млн доз вакцины (сейчас произведено 6,5 млн), в феврале — 11 млн, в марте — 15 млн доз. В российские регионы до конца января будет направлено 2 млн доз препарата, в феврале — 5,7 млн доз, в марте — почти 9 млн. Всего в первом квартале в России планируется вакцинировать от коронавируса 20 млн человек.

В первом квартале в РФ планируется вакцинировать от коронавируса 20 млн человек;

Мурашко советует продолжать носить маски и соблюдать дистанцию до формирования популяционного иммунитета.

Ранее на Западе признали эффективность российской вакцины Спутник V». По данным СМИ, препарат способен подавить пандемию, сообщает телеканал 360. При этом все отечественные вакцины могут лучше подходить к конкретным группам населения. Вместе с тем, препарат не дает полной защиты от коронавируса.