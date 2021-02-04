Хоффман рассказала о травле со стороны фанатов Дани Милохина

Ведущая программы «Пушка» Ксения Хоффман столкнулась с травлей после интервью с блогером Даней Милохиным, в котором она спросила про наркотики. Об этом она рассказала в эфире YouTube-шоу «Петя любит выпить».
«После интервью с Милохиным меня захейтили. Мне смерти желали, мне до сих пор в Twitter пишут, какая я тварь, как я могла мальчика из детского дома обидеть. Я считаю, что ничего такого не сказала, чувак признался, в том, что рекламировал мошенников, чтобы потусоваться с друзьями», — призналась Хоффман. Она пояснила, что про просьбе продюсера ей пришлось раскритиковать употребление наркотиков. Однако эти разговоры разозлили подписчиков Милохина.
Хоффман провела интервью с Милохиным в феврале прошлого года. Она спросила блогера о его пагубной привычке, которая у него была не так давно. На что Милохин ответил, что со всем запрещенным у него покончено. Молодой блогер сказал, что поставил перед собой цель — добиться мировой известности.
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