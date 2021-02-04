Хоффман рассказала о травле со стороны фанатов Дани Милохина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мобильные приложения Tinder и TikTok. Екатеринбург, телефон, iphone, тикток, tiktok, tik tok, милохин даня
По просьбе продюсера Хоффман пришлось раскритиковать Милохина за употребление наркотиков Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Ведущая программы «Пушка» Ксения Хоффман столкнулась с травлей после интервью с блогером Даней Милохиным, в котором она спросила про наркотики. Об этом она рассказала в эфире YouTube-шоу «Петя любит выпить».

«После интервью с Милохиным меня захейтили. Мне смерти желали, мне до сих пор в Twitter пишут, какая я тварь, как я могла мальчика из детского дома обидеть. Я считаю, что ничего такого не сказала, чувак признался, в том, что рекламировал мошенников, чтобы потусоваться с друзьями», — призналась Хоффман. Она пояснила, что про просьбе продюсера ей пришлось раскритиковать употребление наркотиков. Однако эти разговоры разозлили подписчиков Милохина.

Хоффман провела интервью с Милохиным в феврале прошлого года. Она спросила блогера о его пагубной привычке, которая у него была не так давно. На что Милохин ответил, что со всем запрещенным у него покончено. Молодой блогер сказал, что поставил перед собой цель — добиться мировой известности.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...