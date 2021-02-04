04 февраля 2021
03 февраля 2021

На химпредприятии Перми произошел выброс хлора

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения на очистных сооружениях. Магнитогорск, череп и кости, хлор, ядовитый газ, предупреждение
Выброс хлора произошел из-за разгерметизации оборудования Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми на одном из предприятий, расположенном в Кировском районе, произошел выброс хлора. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Выброс хлора произошел в 7:12 утра в Кировском районе. Погибших и пострадавших нет. Сейчас последствия выброса хлора ликвидированы», — пояснили в ведомстве. От других комментариев в ГУ МЧС края воздержались.

Выброс хлора произошел из-за разгерметизации производственного оборудования, уточняет пресс-служба министерства территориальной безопасности края. «Рабочие соседнего предприятия были оперативно эвакуированы. Силами 6-й пожарно-спасательной части проведена осадка вещества», — уточняет минтербез края.

По информации «РЕН ТВ», речь идет о предприятии ООО «Промхимпермь». В приемной директора компании URA.RU пояснили, что руководство «Промхимпермь» находится на выезде. От других комментариев в компании отказались.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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