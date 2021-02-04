04 февраля 2021

Что разрешено и что запрещено в Курганской области из-за COVID. Актуальный список

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, ожидание, люди в масках, масочный режим, пандемия коронавируса
С 5 февраля для жителей региона сняли несколько коронавирусных ограничений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Курганской области 5 февраля была снята часть коронавирусных ограничений, связанных с регистрацией брака. Для удобства читателей URA.RU обобщило все ограничения и послабления в регионе.

Запрещено:

  • детям — находиться в общественных местах без взрослых (кроме случаев, когда детям нужно в школу, больницу и на работу);
  • нарушать самоизоляцию людям старше 65 лет (можно выходить в больницу, за продуктами, выгуливать животных, выбрасывать мусор);
  • находиться в общественных местах без маски, а в общественном транспорте — без масок и перчаток;
  • находиться сопровождающим в курганском аэропорту;
  • собирать больше 100 человек на официальных мероприятиях;
  • распространять фейковую информацию, связанную с коронавирусом.

Разрешено:

  • приходить на бракосочетание по предварительной записи. На церемонии могут присутствовать жених, невеста, близкие родственники, фотографы, видеооператоры;
  • проводить выездные мероприятия по государственной регистрации заключения брака;
  • проводить спектакли для 50 зрителей;
  • работать секциям по зимним видам спорта и проводить соревнования на открытом воздухе;
  • клубу ХК «Зауралье» собирать на матчах 30% зрителей от вместимости арены;
  • проводить мероприятия в музеях, библиотеках, областном Доме народного творчества для одного класса школьников или одной группы детсада;
  • учиться очно школьникам и студентам;
  • проводить очные занятия в учреждениях допобразования и спортивной подготовки;
  • посещать бани и сауны;
  • круглосуточно работать общепиту, кроме танцплощадок и дискотек;
  • проходить диспансеризацию и медосмотр;
  • проводить мероприятия на открытом воздухе численностью до 50 человек;
  • заниматься спортом и посещать фитнес-центры;
  • приезжать в Курганскую область без справки об отсутствии COVID-19;
  • работать кинотеатрам;
  • находиться на улице без SMS-пропуска;
  • работать турагентствам.

Работодатели должны:

  • обеспечить работников средствами индивидуальной защиты;
  • по возможности переводить сотрудников (особенно пенсионного возраста и с хроническими заболеваниями) на удаленную работу;
  • измерять температуру тела работников, отстранять от работы при повышении температуры и ежедневно контролировать соблюдение сотрудниками режима изоляции;
  • по возможности проводить совещания по аудио-, видео- и селекторной связи.

Рекомендовано:

  • соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра друг от друга;
  • минимизировать посещение общественных мест;
  • не проводить свадьбы, банкеты и поминки;
  • вызывать скорую помощь на дом при появлении первых симптомов COVID-19;
  • пользоваться средствами дезинфекции, находиться в помещениях из расчета один человек на 10 квадратных метров;
  • сотрудникам предприятий, контактирующих с населением («Почта России», «Ростелеком», интернет-провайдеры, финансовые организации, «ЕРЦ- Прогресс», продовольственные торговые сети, аптеки), регулярно проходить тесты на коронавирус.

5 февраля в области выявлены 94 новых случая заражения коронавирусом. За все время в регионе COVID-19 обнаружили у 15 800 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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