Стеклопакеты в новостройках были установлены с нарушениями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дома, построенные на улице Зои Космодемьянской в Салехарде, промерзают уже второй год подряд. Как сообщил местный паблик «ВКонтакте», дом на гарантии, однако компания-застройщик обязательства исполнить не сможет в связи с банкротством.

«Живем на 4 этаже, вот уже вторую зиму в морозы замерзаем, стена на кухне промерзает, полы под окном ледяные, на окнах образуется снег. Можно в снежки играть», — говорится в опубликованном в группе «Подслушано в Салехарде» сообщении анонимного автора. По словам жителя ямальской столицы, дом на гарантии, но застройщик уже успел обанкротиться.

Точного адреса автор не указывает, однако из комментариев товарищей по несчастью понятно: речь идет о домах, возведенных на улице Зои Космодемьянской, 65. «Судя по фотографиям по улице Зои Космодемьянской, в недавно построенных домах безобразие такое», — написала пользователь Анна Ларина.

«Такая же ерунда на Зои 65, живем на 3 этаже» — пишет Анатолий Дубасов. Еще одна жительница дома, Алена Конюхова, указала — проблема в установленных при строительстве окнах: «В морозы иней и лед на всем окне был, летом сменили окна в кухне и зале — небо и земля… Меняйте окна, пропенивайте хорошо под подоконниками».

Представители госжилнадзора ЯНАО в комментариях предложили жителям столкнувшихся с проблемой домов обращаться в свою управляющую компанию. «Специалисты проведут обследование, составят акты и запланируют проведение работ, которые находятся в зоне ответственности УК», — говорится в комментарии.

В мэрии Салехарда рассказали URA.RU, что в планах администрации города — привлечь профильную организацию для проведения обследования дома, чтобы выяснить, что происходит с теплоизоляцией конструкций. «После этого будут приняты соответствующие решения», — сообщили в пресс-службе.

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Вторую зиму подряд на окнах образуются наледь и иней Фото: «Подслушано в Салехарде», «ВКонтакте»