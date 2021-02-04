В Кургане увеличат стоимость похорон

В Кургане увеличат стоимость услуг по погребению Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане стоимость ритуальных услуг может увеличиться почти на 350 рублей. Об этом говорится в проекте решения Курганской городской думы. Документ опубликован на сайте муниципалитета.

«Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории города Кургана», — говорится в проекте. Согласно приложению к документу, стоимость таких услуг может увеличиться до 7 388,73 рубля. Сейчас она составляет 7 043,59 рубля.

В гарантированный перечень входят такие услуги как оформление документов (бесплатно), предоставление и доставка гроба (предлагаемая цена — 2 277,39 рубля), перевозка тела умершего на кладбище (1 364,94 рубля), погребение (3 746,40 рубля). Их предоставляют супругу, близким родственникам, законному представителю или другому лицу, взявшему на себя обязанность похоронить умершего.

Если у умершего нет супруга, родственников и законных представителей, в обязательный перечень включается услуга по облачению тела (66,35 рубля). При этом стоимость гроба уменьшается на ту же сумму.

«Это, по сути, увеличение пособия на погребение», — пояснил источник URA.RU, знакомый с ситуацией. В последний раз стоимость услуг по гарантированному перечню в Кургане увеличивалась в январе 2020 года — примерно на 200 рублей.