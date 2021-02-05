Источник в МВД: поддержат ли силовики Навального и протесты

Государство в последнее время защищает силовиков, считает подполковник ФСБ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Российские полицейские никогда не перейдут на сторону оппозиции. Это связано с тем, что для наших силовиков критики власти не являются авторитетами. Об этом URA.RU заявил источник в структурах МВД.

Собеседник провел аналогию с митингами в Беларуси и на Украине. «Они были четко организованы, у них конкретные требования к власти. Что мы видим у нас? Разрозненные, неорганизованные группы школьников без какой-то четкой гражданской позиции. Среди сотрудников много молодых людей с разным отношением к власти. Но наши оппозиционеры для них не являются таким уж сильным авторитетом, чтобы нарушить приказ», — сказал инсайдер. По его словам, полицейские из-за необдуманных поступков рискуют быть уволенными из органов.

Подполковник ФСБ в отставке, вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов убежден, что государство в последнее время защищает силовиков. «Забота о военнослужащих растет за последние 20 лет. Многие желают работать в силовых структурах. Они понимают, что государство гарантирует им стабильность и социальную защищенность», — сказал Филатов. Даже если протесты в России выйдут на новый уровень, силовики останутся на стороне власти, считает он.