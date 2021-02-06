Bloomberg: «Спутник V» — главный научный прорыв РФ со времен СССР

После публикации Lancet, мировые власти изменили отношение к российской вакцине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российская вакцина «Спутник V» является одним из крупнейших научных прорывов со времен СССР. Таким мнением поделились иностранные журналисты.

«Владимир Путин может пожинать дипломатические дивиденды, поскольку Россия, возможно, купается в своем крупнейшем научном прорыве с советских времен», — пишет агентство Bloomberg. По мнению журналистов, недавний скепсис мировых держав после опубликованных в медицинском журнале Lancet результатов экспертной оценки обернулся массовым интересом к российской вакцине.

По информации агентства, в настоящее время 19 стран одобрили российскую вакцину для использования. Теперь Россия нацелена на европейский рынок на фоне дефицита предложений от других разработчиков аналогичных препаратов.

Агентство подчеркивает, что в глобальной гонке, призом в которой является победа над вирусом, разработка вакцин приобрела геополитическое значение. Поэтому, по мнению журналистов, «Спутник V» дает России преимущество на международной арене.

Ранее ведущий европейский медицинский журнал Lancet опубликовал итоги третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Согласно данным, вакцина на 91,6% эффективна против инфекции. Кроме того, препарат показал 100% эффективность против тяжелой формы COVID-19.