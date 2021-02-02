The Lancet опубликовал итоги третьей фазы испытаний «Спутника V»

Вакцина «Спутник V» успешно прошла клинические испытания за границей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Западные ученые опубликовали результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Итоги испытаний представлены в научном медицинском журнале Великобритании Lancet.

В исследовании приняли участие 21 977 совершеннолетних добровольцев. Испытуемые получили две дозы «Спутника V» и плацебо с разницей в 21 день. «Промежуточные результаты исследования третьей фазы Gam-COVID-Vac показывают, что вакцина на 91,6% эффективна против COVID-19. Наши результаты также показали, что вакцина на 100% эффективна против тяжелой формы COVID-19, хотя это был вторичный результат, поэтому результаты являются предварительными», — указано в научном издании.

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал публикацию материала «большим событием в борьбе с пандемией». «Данные, опубликованные журналом The Lancet, доказывают, что „Спутник V“ — не просто первая в мире зарегистрированная вакцина, но также одна из лучших», — приводит РИА «Новости» заявление Дмитриева.

Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в августе 2020 года. После исследований препарата, в январе 2021-го, в России началась массовая вакцинация от коронавируса. Сейчас для россиян доступно две вакцины — «Спутник V» от Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от Центра «Вектор». В марте в оборот должна поступить третья российская вакцина от Центра имени Чумакова, пишет Life . А летом 2021 года должны начаться испытания уже четвертого препарата. Его разработали в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА), уточняет телеканал 360.