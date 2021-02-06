В России выросло число мошенничеств с авиабилетами

Одним из главных признаков, что вы попали на мошеннический сайт, является низкая цена билета Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В России произошел всплеск махинаций с продажей авиабилетов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУМВД России по Москве.

«Наблюдается всплеск создания фишинговых и мошеннических ресурсов, связанных с продажей авиабилетов», — приводит ТАСС сообщение ведомства. Много мошенников на страницах и в группах в социальных сетях, отмечают правоохранители. При этом дизайн мошеннических сайтов и групп может быть идентичен ресурсам официальных компаний, продающих авиабилеты.

Одним из главных признаков, который должен насторожить, является цена билета. По сообщению полиции, она гораздо ниже, чем у официальных представителей. Второй признак — оплата электронными деньгами вместо перевода на счет с карты плательщика.

Ранее МВД объявило тендер на разработку мобильного приложения для борьбы с дистанционным мошенничеством. Оно будет блокировать входящие звонки, sms и mms с телефонных номеров, сведения о которых содержатся в официальном интернет-приложении ведомства, напоминает деловое издание «ВЗГЛЯД».

Между тем эксперты предсказали в феврале новую волну интернет-мошенничества из-за вакцинации от коронавирусной инфекции в России. Глава представительства компании Avast в России и СНГ Алексей Федоров предупредил, что появления мошеннических схем стоит ждать в социальных сетях и на фейковых сайтах.