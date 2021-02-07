Симоньян не критиковала россиян, жалующихся на низкую пенсию

Автор заметки приносит извинения Маргарите Симоньян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На сайте URA.RU накануне вышла новость с заголовком: «Симоньян раскритиковала россиян, жалующихся на низкие пенсии. „Дайте нашей стране время“». Новость была написана на основе заявлений главного редактора RT Маргариты Симоньян, прозвучавших в эфире YouTube программы «Соловьев Life».

Между тем автором новости были неправильно интерпретированы слова Симоньян. Автор расценила их как критику в адрес граждан России и выражение резко противоположной позиции. В реальности же главный редактор RT высказала свое альтернативное мнение об успехе Владимира Путина на посту президента, в частности — о плюсах пенсионной системы в РФ. Она напомнила, что пенсии в 90-х вообще не платили. Автор признает, что при написании заметки не попыталась уточнить смысл сказанного у самой Симоньян.

Симоньян в беседе с Соловьевым отметила, что при Путине в России прекратилась «гражданская война», и страна стала серьезным геополитическим игроком. Вышесказанное прозвучало в контексте обсуждения вопросов, связанных с успехами в армии — раньше собирали гуманитарную помощь для военнослужащих, а сейчас в армии все хорошо. Кроме того, обсуждались протесты сторонников блогера Алексея Навального и его цель вывести молодежь на улицы после публикации фильма о дворце в Геленджике.

Приводим цитату Маргариты Симоньян целиком: «Примечательная загадка и одновременно разгадка такого успеха Путина столько лет. Ну много вещей, я сегодня публиковала, можно я чуть-чуть порекламирую свой Telegram-канал. Подпишитесь и посмотрите, я сегодня публиковала свой первый военный репортаж, который я делала [здесь связь прерывалась, несколько фраз не разобрать] Мы с дрожью вспоминаем, как мы жили в 99 году до Путина. Ну это же объективный факт. Когда все говорят — пенсии маленькие, пенсии маленькие, конечно. Но они гораздо на порядок больше, чем они были. И они растут, будут расти. Дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений. Более того, их вообще не платили. Про это забыли? Учителям не платили, бюджетникам не платили вообще, отдавали шприцами или мухоморами зарплаты людям», — сказала главред RT.

Мы считали и считаем, что мнение Симоньян о происходящем в стране — это новость. И оно интересно и важно для россиян, потому заметка была написана и опубликована. Однако неверная формулировка «раскритиковала» ввела наших читателей в заблуждение и истине не соответствовала.