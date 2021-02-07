Свердловских меценатов наградили за лучший пиар на Урале

Фонд святой Екатерины потратил около 1,4 млрд рублей на ликвидацию последствий пандемии коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Фонд святой Екатерины (основатели — гендиректор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин и учредитель «Сима-ленд» Андрей Симановский) победил в номинации «Благотворительность» в региональном этапе самой престижной премии в области развития общественных связей — «Серебряный лучник». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе структуры.

«Нам удалось привлечь большое количество неравнодушных людей, которые звонили на горячую линию фонда и предлагали свою помощь в доставке продуктовых наборов тем, кому это действительно было необходимо. Считаю, что со своей задачей мы справились и полученная премия — лучшее тому доказательство», — рассказал директор фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Открытая защита проектов состоялась на территории галереи «Синара-Арт». На суд членов жюри была представлена коммуникационная стратегия фонда при реализации гуманитарной программы на территории Уральского региона в 2020 году. Перед объявлением победителя жюри отметило, что из всех претендентов в номинации «Благотворительность» презентация фонда святой Екатерины наиболее соответствовала целям и задачам премии.

Весной 2020 года учредители фонда включились в активную работу по оказанию помощи системе здравоохранения и поддержке населения, попавшего в сложную жизненную ситуацию из-за ведения режима ограничений. На эти цели было направлено около 1,4 млрд рублей. Средства пошли на закупку средств индивидуальной защиты для медицинских работников, аппараты искусственной вентиляции легких, экспресс-тесты на коронавирус, медицинское оборудование и машины скорой помощи.

Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» была учреждена 25 июня 1997 года Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов РФ и Российской ассоциацией по связям с общественностью. С 2012 года появилась региональная премия «Серебряный лучник — Урал», в рамках которой отбор проходят компании и организации Уральского федерального округа.