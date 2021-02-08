Депутаты Тюменской облдумы Александр Крупин и Юрий Конев от «Единой России» не войдут в новый состав регионального парламента в 2021 году. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона. Выборы намечены на 19 сентября.
«Конева и Крупина в новом созыве облдумы уже не будет. Решение принято не из-за каких-то скандалов, скорее из-за возраста депутатов», — рассказал инсайдер. Оба парламентария были избраны в 2016 году по одномандатным округам: Конев — в Ярковском районе, Крупин — в Тюменском.
По мнению политолога Александра Безделова, ротация может быть обусловлена необходимостью обновления фракции ЕР. «Действительно, в этом году состав может быть серьезно обновлен. И дело не только в возрасте, но и в активности, и в эффективности депутатов. В условиях низкого рейтинга ЕР (30,9% по последним данным ВЦИОМ — прим. ред.) тренд на обновление партии в 2021 году будет усилен», — считает эксперт.
Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу реготделения ЕР. «Решение о том, кому быть депутатом, принимают избиратели. А партийный список будет сформирован по результатам предварительного голосования, которое пройдет в мае», — ответили там.
Юрий Конев (1942 года рождения) впервые был избран депутатом Тюменской областной думы в 1997 году. С 1999 по 2007 год работал депутатом Госдумы, после чего вновь получил кресло в тюменском парламенте. Анатолий Крупин (1952 года рождения) заседал в облдуме с 2011 года.
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