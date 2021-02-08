В «Яндексе» произошел масштабный сбой

У сервисов «Яндекса» произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Больше всего пользователи жалуются на работу сайта (71%). Также у 21% возникли проблемы с доступом к почте, к «Яндекс. Деньги» — 7%. Чаще всего о некорректной работе сервисов сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Краснодаре.
Ранее в Москве «Яндекс.Пробки» показывал 10 бальный затор по всей территории столицы. В компании это объяснили большим числом фейковых сигналов GPS, передает деловая газета «Взгляд».
В «Яндекс» сообщили URA.RU, что работают над устранением сложностей. «Тем пользователям, кто столкнулся с трудностями во время аренды автомобиля, мы автоматически перерасчитаем и компенсируем стоимость поездки. Все остальные сервисы „Яндекса“ работают в стандартном режиме без каких-либо проблем», — пообещали в компании.
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