08 февраля 2021

Дуров объяснил популярность Telegram

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Открытая лицензия от 25.08.2015. Павел Дуров, дуров павел
Павел Дуров назвал секрет успеха мессенджераTelegram Фото: TechCrunch /Flickr

Самым скачиваемым мобильным приложением в мире в январе 2021 года стал мессенджер Telegram. Его основатель Павел Дуров сообщил, что каждый год база пользователей росла более чем на 40%.

«В чем наш секрет? Последовательность. В течение последних 7,5 лет мы последовательно защищали конфиденциальность наших пользователей и регулярно улучшали качество и набор функций наших приложений», — сообщил Павел Дуров в своем Telegram-канале.

На данный момент Telegram пользуются более 570 млн человек, из них 100 млн присоединились к мессенджеру в январе этого года. По данным аналитической компании Sensor Tower, приложение Павла Дурова в январе 2021 года обогнало TikTok и WhatsApp по общему количеству скачиваний в магазинах App Store и Google Play.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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