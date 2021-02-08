Дуров объяснил популярность Telegram

Самым скачиваемым мобильным приложением в мире в январе 2021 года стал мессенджер Telegram. Его основатель Павел Дуров сообщил, что каждый год база пользователей росла более чем на 40%.
«В чем наш секрет? Последовательность. В течение последних 7,5 лет мы последовательно защищали конфиденциальность наших пользователей и регулярно улучшали качество и набор функций наших приложений», — сообщил Павел Дуров в своем Telegram-канале.
На данный момент Telegram пользуются более 570 млн человек, из них 100 млн присоединились к мессенджеру в январе этого года. По данным аналитической компании Sensor Tower, приложение Павла Дурова в январе 2021 года обогнало TikTok и WhatsApp по общему количеству скачиваний в магазинах App Store и Google Play.
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