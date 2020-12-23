Дуров раскрыл планы по монетизации Telegram

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Приложение Telegram. Екатеринбуг, мессенджер, telegram, приложение
Telegram останется бесплатным для обычных пользователей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Telegram начнут появляться платные функции. Об этом сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.

«Мы сможем монетизировать Telegram ненавязчиво — большинство пользователей едва ли заметят серьезные изменения.», — сообщил Дуров в своем telegram-канале. Он рассказал, что монетизация начнет действовать со следующего года.

Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Платными станут новые ресурсоемкие услуги, которые будут предлагаться бизнес-командам, пишет RNS. Отмечается, что все сервисы связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы. Для ее размещения в публичных telegram-каналах появится собственная рекламная площадка. Также Дуров сообщил, что авторы премиальных стикеров будут получать часть выручки от их продажи, а авторы успешных каналов получат бесплатный трафик пропорционально их охвату.

Ранее основатель мессенджера сообщил, что инвесторам, которые вложили средства в проект блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), пришлось вернуть более 1,2 млрд долларов.

вернул инвесторам свыше 1,2 млрд долларов, которые были вложены в проект блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), заблокированный американскими властями. Об этом рассказал основатель и владелец Telegram Павел Дуров. Комиссией США по ценным бумагам (SEC) добилась запрета на запуск.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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