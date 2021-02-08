Свердловские зрители первыми увидели премьеру московского театра Фото: Свердловская государственная филармония

Центр театра и кино Никиты Михалкова представил свою первую за период пандемию премьеру в Екатеринбурге — спектакль по мотивам произведения А. П. Чехова «Цветы запоздалые. Маленький роман». Его главными зрителями стали екатеринбургские медики и волонтеры, борющиеся с COVID-19.

Представитель благотворительного фонда поддержки Центра театра и кино на Урале Анастасия Лукичева Фото: Анна Майорова

«Помощь медикам, волонтерам, людям, которые борются с COVID — я считаю, что это наша обязанность. Создать для них какую-то приятную, праздничную атмосферу, чтобы они могли прийти и немного отдохнуть, переключиться», — прокомментировала представитель благотворительного фонда поддержки Центра театра и кино на Урале Анастасия Лукичева.

Как пояснил директор Центра театра и кино Игорь Попов, после Екатеринбурга спектакль покажут в Москве. Так будет и со многими другими постановками. Попов объяснил это особой связью театра с Екатеринбургом: именно в столице Урала был создан благотворительный фонд поддержки театра, который спонсирует постановки. Одним из его учредителей является владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский. «Это некая связь, которая, как мне кажется, будет только развиваться и приведет к каким-то новым шагам», — добавил Попов.

В спектакле «Цветы запоздалые» играют самые талантливые ученики Академии кинематографического и театрального искусства Михалкова — Полина Борунова, Александр Ведменский, Георгий Иобадзе, Тамара Разоренова. Постановщик спектакля — Анна Айрапетянц.

Автор постановки Анна Айрапетянц Фото: Анна Майорова

«Это спектакль о любви, он создан в традициях русского слова, классической русской литературы. Чеховский ритм, атмосфера, дыхание, музыка Сергея Рахманинова. Все это удивительный русский мир», — рассказала Айрапетянц.

Центр театра и кино был создан в октябре 2019 года. Его основная цель — популяризация русской прозы. В 2020 году появился благотворительный фонд поддержки театра. Пока совместно была создана только одна постановка. Следующая премьера — спектакль «12» — состоится 24 апреля. Ее покажут сначала в Большом театре в Москве, затем — в Екатеринбурге. На этот раз режиссером спектакля будет сам Никита Михалков. Он же будет участвовать в постановке в качестве актера.

В спектакле играют самые талантливые ученики Никиты Михалкова Фото: Свердловская государственная филармония

На премьере присутствовали заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, вице-спикер регионального парламента Виктор Шептий Фото: Свердловская государственная филармония

Тамара Разоренова сыграла в спектакле сразу две роли — княгини и любовницы Егорушки Фото: Свердловская государственная филармония

Спектакль был создан при финансовой поддержке Андрея Симановского Фото: Свердловская государственная филармония