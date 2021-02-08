Центр театра и кино Никиты Михалкова представил свою первую за период пандемию премьеру в Екатеринбурге — спектакль по мотивам произведения А. П. Чехова «Цветы запоздалые. Маленький роман». Его главными зрителями стали екатеринбургские медики и волонтеры, борющиеся с COVID-19.
«Помощь медикам, волонтерам, людям, которые борются с COVID — я считаю, что это наша обязанность. Создать для них какую-то приятную, праздничную атмосферу, чтобы они могли прийти и немного отдохнуть, переключиться», — прокомментировала представитель благотворительного фонда поддержки Центра театра и кино на Урале Анастасия Лукичева.
Как пояснил директор Центра театра и кино Игорь Попов, после Екатеринбурга спектакль покажут в Москве. Так будет и со многими другими постановками. Попов объяснил это особой связью театра с Екатеринбургом: именно в столице Урала был создан благотворительный фонд поддержки театра, который спонсирует постановки. Одним из его учредителей является владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский. «Это некая связь, которая, как мне кажется, будет только развиваться и приведет к каким-то новым шагам», — добавил Попов.
В спектакле «Цветы запоздалые» играют самые талантливые ученики Академии кинематографического и театрального искусства Михалкова — Полина Борунова, Александр Ведменский, Георгий Иобадзе, Тамара Разоренова. Постановщик спектакля — Анна Айрапетянц.
«Это спектакль о любви, он создан в традициях русского слова, классической русской литературы. Чеховский ритм, атмосфера, дыхание, музыка Сергея Рахманинова. Все это удивительный русский мир», — рассказала Айрапетянц.
Центр театра и кино был создан в октябре 2019 года. Его основная цель — популяризация русской прозы. В 2020 году появился благотворительный фонд поддержки театра. Пока совместно была создана только одна постановка. Следующая премьера — спектакль «12» — состоится 24 апреля. Ее покажут сначала в Большом театре в Москве, затем — в Екатеринбурге. На этот раз режиссером спектакля будет сам Никита Михалков. Он же будет участвовать в постановке в качестве актера.
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