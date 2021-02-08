Глава Екатеринбургской епархии Евгений отметил, что Владимир Белоглазов был надежным и порядочным человеком Фото: Анна Майорова © URA.RU

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) лично провел церковное отпевание директора по общим вопросам УГМК Владимира Белоглазова в Александро-Невском соборе Екатеринбурга. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Кульберг во время службы отметил, что смерть «неожиданно врывается в нашу жизнь и забирает тех, кого мы любим, без кого мы себя не представляем». «Нам дорого, нам хорошо находиться с человеком. Таким человеком был Владимир Алексеевич, человеком надежным, главное свойство которого порядочность. Бог приводит его к себе, туда, куда ушли наши предки. Земная жизнь не исчерпывает того мира, который бог дает человеку. Он узнает, что такое любовь и красота. Он жил как сознательный христианин. Он знал, кто есть бог», — сказал митрополит во время службы.

На прощание с Белоглазовым пришли не только коллеги, но и высокопоставленные лица Екатеринбурга и Свердловской области. Во время гражданской панихиды были зачитаны соболезнования от свердловского губернатора Евгения Куйвашева, президента УГМК Искандера Махмудова, гендиректора УГМК Андрея Козицына, губернатора Оренбургской области, экс-председателя правительства Свердловской области Дениса Паслера и мэра Екатеринбурга Алексея Орлова.

Директор УГМК по общим вопросам Владимир Белоглазов скончался 5 февраля в Москве на 65 году жизни. Врачи боролись за жизнь именитого управленца с конца января. Он был известен в Свердловской области не только как топ-менеджер УГМК, но и как неформальный советник главы Екатеринбурга Алексея Орлова. Таким же статусом и доверием он пользовался у гендиректора УГМК Андрея Козицына. Для последнего в 1990-е и 2000-е годы он решал критически важные задачи по разделению производственного и социального комплекса УГМК в городах присутствия.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU