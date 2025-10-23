В Екатеринбург придет снегопад — и будет поставлен рекорд

Первый снежный покров ляжет в Екатеринбурге в начале ноября — и не растает. Тем самым город ждет рекорд. Впервые за 10 лет осень будет без временного снежного покрова. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.

«Все идет к тому, что первый снежный покров в Екатеринбурге, который рано или поздно все-таки образуется, окажется не временным, а уже постоянным. Первый значительный снегопад ожидается только в ноябре. И дело идет к тому, что выпавший снег полностью не растает. Так что впервые за последние десять лет может получиться так, что эта осень будет без временного снежного покрова», — дал такой прогноз Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».