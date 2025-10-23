В Екатеринбург придет снегопад — и будет поставлен рекорд
Снегопад ожидается не ранее 3 ноября
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Первый снежный покров ляжет в Екатеринбурге в начале ноября — и не растает. Тем самым город ждет рекорд. Впервые за 10 лет осень будет без временного снежного покрова. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.
«Все идет к тому, что первый снежный покров в Екатеринбурге, который рано или поздно все-таки образуется, окажется не временным, а уже постоянным. Первый значительный снегопад ожидается только в ноябре. И дело идет к тому, что выпавший снег полностью не растает. Так что впервые за последние десять лет может получиться так, что эта осень будет без временного снежного покрова», — дал такой прогноз Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Синоптик добавил, что осадки в городе могут выпасть не раньше 3 ноября. До конца октября снега не ожидается.
Ранее в Уралгидрометцентре предупредили, что к Свердловской области 24 октября придет новый циклон. Он принесет на север и запад региона мокрый снег с дождем.
