Врачи Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн провели уникальную операцию бойцу СВО, получившему тяжелое осколочное ранение и перелом голени. Военного эвакуировали с поля боя, где его сослуживцы вместо шины использовали автомат для фиксации сломанной ноги. О том, как медикам удалось сохранить конечность уральцу— в материале URA.RU.

Эвакуация под обстрелами: автомат вместо шины

История началась на линии боевого соприкосновения. Во время артиллерийского обстрела военнослужащий получил тяжелое осколочное ранение голени. В условиях отсутствия медицинских средств и времени на раздумья сослуживцы зафиксировали сломанную ногу подручным способом — примотали к ней автомат, чтобы избежать дальнейших повреждений при эвакуации. Только так удалось быстро доставить бойца в тыл, где ему оказали первую помощь.

К моменту поступления в Свердловский госпиталь для ветеранов войн состояние пациента было крайне тяжелым. Сложный перелом сопровождался обширной инфекцией, начались признаки хронического остеомиелита. Несколько врачебных комиссий рассматривали вариант ампутации, поскольку инфицирование и дефект кости создавали прямую угрозу жизни», — заявили в официальном telegram-канале свердловского минздрава.

Несмотря на рекомендации медиков, мужчина отказался от ампутации. Он настоял на попытке сохранить конечность, даже несмотря на риски и длительное восстановление. Для врачей это стало дополнительной ответственностью и вызовом: решить задачу, которую многие сочли бы практически невозможной.

За лечение взялась команда травматологов-ортопедов под руководством Дмитрия Прокопьева. По его словам, успех стал возможен благодаря сочетанию мужества пациента и профессионализма врачей. Был разработан многоэтапный индивидуальный план восстановления, рассчитанный на полтора года.

Аппарат Илизарова: миллиметр за миллиметром

Ключевым инструментом лечения стал аппарат Илизарова — уникальное устройство, позволяющее фиксировать и постепенно сращивать сложные переломы, устранять дефекты кости, восстанавливать длину и ось конечности. Врачи поэтапно боролись с инфекцией, устраняли последствия остеомиелита, фиксировали отломки и стимулировали регенерацию костной ткани.

Одной из главных угроз была инфекция. Медики применили весь арсенал современных средств — от антибиотикотерапии до хирургической обработки тканей, чтобы не допустить распространения воспаления и сохранить жизнеспособность конечности.

Лечение включало несколько операций, длительное ношение аппарата Илизарова, физиотерапию и постоянный медицинский контроль. Каждый этап требовал терпения и выдержки от пациента, а также слаженной работы врачей, медсестер и реабилитологов.

Через полтора года после поступления в госпиталь мужчина смог встать на обе ноги. Полностью восстановлена опорная функция конечности, устранен дефект кости, ликвидирована инфекция. Пациенту удалось вернуться к нормальной жизни, чего еще недавно никто не мог гарантировать.

И.о. начальника Свердловского госпиталя ветеранов войн Валентина Ямпольская отметила, что этот случай стал ярким примером возможностей современной медицины и слаженной работы коллектива. Врачи не пошли по пути наименьшего сопротивления, а до конца боролись за спасение конечности и жизни пациента.