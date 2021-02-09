Соратник Навального анонсировал новые незаконные акции

Митинг хотят провести без взаимодействия с полицией Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Очередные митинги в поддержку блогера Алексея Навального пройдут в России 14 февраля. Об этом заявил соратник основателя ФБК (признан иноагентом) Леонид Волков.

«Штаб Навального предлагает всем жителям больших российских городов 14 февраля сделать одну простую вещь. Выйдите к себе во двор. Включите фонарик на телефоне, поднимите его высоко вверх, и несколько минут так постойте», — пишет телеканал «Дождь» со ссылкой на Волкова. Соратник блогера уточнил, что они планируют провести акцию в совершенно другом формате, чтобы предотвратить взаимодействия с полицией.

В городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли незаконные митинги в поддержку блогера Алексея Навального. Поводом для организации акций считается задержание блогера Алексея Навального за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». После ареста блогера вышел его фильм, где президенту России Владимиру Путину приписали отель в Геленджике, пишет телеканал 360. Глава государства эту информацию опроверг. Позднее бизнесмен Аркадий Ротенберг признался, что является бенефициаром объекта.