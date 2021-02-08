Челябинка начала голодовку после аварии канализации

Жительница Копейска отказалась от еды для того, чтобы решить проблему с канализацией в поселке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Копейска, Челябинская область, Татьяна Исайкина 9 февраля объявила 10-дневную голодовку для решения проблемы с канализационным коллектором в поселке Кадровик. К ней намерены присоединиться другие жители, сообщила URA.RU Исайкина.

«В январе здесь произошел прорыв содержимого коллектора, куда ведут неочищенные стоки со всего Копейска. Сточные воды затопили несколько улиц, фекалии попали в огороды и подвалы домов. В мэрии Копейска отчитались, что авария устранена, но коллектор не работает в полную силу и авария может повториться», — заявила URA.RU Исайкина. Женщина подчеркнула, что голодовкой пытается добиться четких ответов от чиновников, когда будет произведен полный ремонт канализационной системы и санитарная обработка территории.

По словам жителей, износ объекта достигает 100%, в 2005 году после аналогичной ситуации им пришлось менять землю в огородах и дезинфицировать подвалы домов. На совещании в мэрии заявили, что промывку коллектора они намерены провести в конце февраля.

В пресс-службе мэрии Копейска запрос агентства о грядущем ремонте очистных систем проигнорировали. Глава города Андрей Фалейчик на звонок корреспондента URA.RU не ответил.