Свердловские политики столкнулись с первой проблемой выборов

Голосование за кандидатов на праймериз будет в электронном виде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В Свердловской области организаторы и участники выборов в Госдуму и региональное заксобрание обеспокоены тем, что в 2021 году праймериз «Единой России» пройдут на площадке «Госуслуг». Новая для участников голосования площадка затруднит подготовку к выборам, сообщило сразу несколько источников, близких к партии власти.

«Сомнений в том, что голосование пройдет в электронном формате уже нет ни у кого. 17 февраля уже стартует прием заявлений от участников праймериз», — сообщил инсайдер. Он отметил, что в Свердловской области, по всей вероятности, голосование в сентябре пройдет в традиционном формате, и это затруднит подготовку к выборам. «Сейчас все силы кандидатам нужно бросить на то, чтобы зарегистрировать максимальное количество лояльных избирателей на сайте „Госуслуг“. Задача для кандидатов новая и неизвестно, как они смогут с ней справиться, высок риск получить неожиданный результат», — объяснил он.

Получить комментарии от руководителя регионального отделения «Единой России» Виктора Шептия не удалось. Он не ответил на звонок и сообщение корреспондента в мессенджере.

Ранее URA.RU сообщало, что кандидату в Госдуму нужно привести на предварительное голосование в среднем около 25 тысяч избирателей. Это позволит ему занять хорошую позицию в избирательном списке.