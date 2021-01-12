Виртуальные праймериз внесут хаос в свердловскую политику

Входной билет в Госдуму может подорожать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Свердловские политики на выборах в Госдуму готовятся окунуться в новую реальность, возникшую отчасти из-за коронавируса. Предполагается, что праймериз по отбору кандидатов от «Единой России» пройдет по-новому: с регистрацией выборщиков на сайте Госуслуг. Для претендентов на выдвижение это значительно усложняет подготовку к голосованию, а результат может оказаться весьма неожиданным.

«Праймериз в электронном формате — задача очень непростая. Уже подсчитано, что кандидату в Госдуму нужно привести на предварительное голосование около 25 тысяч избирателей, что позволит ему занять хорошую позицию в избирательном списке. Это гораздо сложнее, чем собрать бюджетников, заманив булочками, и отвезти на автобусе на участок. И гораздо дороже», — объяснил один из участников предстоящего выборного процесса, пожелавший остаться неназванным.

От очного формата праймериз, скорее всего, откажутся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В прошлом году новую систему праймериз уже опробовали в ряде регионов. Так, в соседней Курганской области (целиком входит в один одномандатный округ на выборах в Госдуму), на праймериз «Единой России» для отбора кандидатов в областную думу зарегистрировалось 30 тысяч выборщиков. Это можно было сделать на Госуслугах или с помощью фото с раскрытым паспортом в руках. Политтехнолог Сергей Ширяев, который работал на одного из кандидатов в курганскую облдуму, рассказал, в чем сложности такого вида голосования. «Людям нужно было заморочиться два раза — для регистрации на сайте и голосования. У многих нет ни смартфонов, ни компьютеров», — перечислил собеседник только очевидные проблемы.

Ширяев напомнил также, что наиболее лояльной аудиторией для «Единой России» являются сельские пожилые жители, которые не слишком разбираются в цифровых технологиях.

«Где-то и интернета нет, это отсеивает часть аудитории на корню. Это дает более активное участие молодежи и людей среднего возраста, результат голосования которых труднее предугадать», — отметил собеседник.

При этом Ширяев отметил, что какие-либо вмешательства в результаты голосования будет легко выявить. Таким образом, результат может оказаться совсем не тем, что ожидали власти. Так, в Курганской области в 2020 году возникали скандалы.

Зарегистрироваться на Госуслугах для многих оказывается непросто Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Высокопоставленный источник, близкий к организации выборов в Свердловской области, рассказал URA.RU, что в региональной политической тусовке звучали призывы начать подготовку к голосованию еще в ноябре 2020 года. «Было предложение начать регистрацию бюджетников на Госуслугах, чтобы при необходимости можно было использовать этот ресурс. Однако ничего этого не было сделано», — рассказа инсайдер. По его мнению, начинать подготовку в настоящий момент уже слишком поздно.

По подсчетам политтехнологов, мобилизация выборщиков при регистрации через Госуслуги обойдется как минимум в 1,5 раза дороже, чем при традиционном голосовании. «Нужно заранее собирать контакты целевой аудитории и выходить на персональный контакт, расклейка плакатов тут имеет гораздо меньшую эффективность», — отметил Сергей Ширяев. Еще одним эффективным способом он считает организацию специальных пунктов с необходимым оборудованием, где консультанты могут помочь зарегистрироваться на Госуслугах и затем проголосовать. «Если позволит ситуация с коронавирусом», — отметил важный нюанс политтехнолог.

Кто из кандидатов в итоге окажется в избирательном бюллетене, предугадать сложнее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Политолог Дмитрий Ковалев уверен, что потенциальные кандидаты в Госдуму в любом случае — так или иначе — справятся со сложностями. «Есть политическая задача и ее надо решить, во сколько это тебе обойдется, это никого не волнует», — подчеркнул Ковалев. В то же время его коллега Андрей Мозолин подчеркнул, что пока доподлинно неизвестно, какую из моделей проведения праймериз выберет «Единая Россия» на выборах в Госдуму в 2021 году.

«В целом, голосование за кандидата на праймериз — это вопрос узнаваемости, позитивного отношения и работы актива. Мы нацеливаем наш профсоюзный актив на то, чтобы разъяснить людям, как можно зарегистрироваться на портале Госуслуг и получить те услуги, которые государство предлагает в электронном виде. А это различные социальные выплаты, оформление налоговых вычетов, административных документов. В этом случае голосование на праймериз будет побочным эффектом этой работы», — прокомментировал депутат Госдумы Андрей Ветлужских.

Получить комментарий у главы свердловского отделений «Единой России» Виктора Шептия не удалось — он не ответил на звонок корреспондента.