Челябинский сенатор предложила учить экс-военных за счет бюджета

Маргарита Павлова предложила бесплатно обучать бывших военных и инвалидов боевых действий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ветераны боевых действий и инвалиды военных действий смогут получать бесплатное высшее образование. Об этом заявила URA.RU сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова.

«Это очень важный закон для многих военнослужащих, который давно ждали. Возможность получить высшее образование за бюджетные средства военнослужащим, служившим в „горячих точках“, это ответственная позиция государства и неравнодушное отношение к заслугам молодых людей, защищавших Родину», — заявила URA.RU Павлова. Сенатор добавила, что необходимо также поддерживать тех молодых людей, которые в процессе службы потеряли свое здоровье.

«Возможность получить работу, обрести статус в жизни, завести семью, проявить свои таланты в профессии — всё это начинается с образования. И задача государства — обеспечить дальнейшее будущее», — добавила URA.RU сенатор. Данную инициативу поддержали в комитете Совета Федерации по обороне и безопасности. Павлова входит в состав этого комитета.