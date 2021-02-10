Число заболевших коронавирусом в России превысило 4 миллиона

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Количество заболевших коронавирусом увеличилось на 14494 человек Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки количество случаев коронавируса в России увеличилось на 14 494 человек. С начала эпидемии инфекция выявлена уже у 4 012 710 пациентов. Количество выздоровевших увеличилось на 22 575. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 14 494 новых случая коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Жертвами инфекции за сутки стали 536 человек. С момента обнаружения вируса в стране, от него скончались уже 78 134 пациентов.

В лидерах по количеству заболевших остается Москва, где зафиксировано 1441 новых случаев. На втором месте Санкт-Петербург с 1169 новыми заболевшими. Замыкает тройку Московская область (+650 человек).

Среди регионов УрФО первое место за Свердловской областью с 287 заболевших. В Челябинской области выявлено 265 новых случаев, в Тюменской — 125. В ХМАО и ЯНАО — 93 и 62 соответственно. В Пермском крае количество заболевших коронавирусом увеличилось на 270 человек.

Ранее инфекционист Евгений Тимаком назвал причины повторного заражения коронавирусом. По его словам, которые приводит «Дни.Ру», заразиться инфекцией повторно можно в случае, если закончится приобретенный иммунитет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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