09 февраля 2021
08 февраля 2021

В ЯНАО открыли трассу, которую не могли запустить год

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО открыли важную сезонную трассу Фото: Александр Елизаров © URA.RU

После метели, бушевавшей в регионе, открыли движение по сезонной трассе из Аксарки до Яр-Сале. Зимник запустили перед метелью, 6 февраля. До этого его больше года не могли ввести в эксплуатацию. Но проработала трасса меньше суток — из-за непогоды седьмого февраля ее закрыли. О том, что движение возобновлено сообщается в официальной группе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«19:00 часов 09.02.2021 открыто движение по зимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале для полноприводных авто массой до 30 тонн», — говорится в сообщении.

До сих пор не открыли движение по сезонной трассе Лабытнанги — Мужи. Из трёх региональных зимников в ЯНАО сейчас можно проехать только по двум — ранее URA.RU сообщало о том, что после сильнейшего шторма открыли дорогу Коротчаево — Красноселькуп.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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