09 февраля 2021
08 февраля 2021

В ЯНАО закрывают отделения для больных коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение паллиативного отделения ЦГБ№2. Екатеринбург, больничная палата, больничная койка, ивл, covid19, аппарат искусственной вентиляции легких, коронавирус
«Ковидные» отделения закрыли в Муравленко и Лабытнанги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Число мест, зарезервированных для лечения больных коронавирусом в ЯНАО сократилось. Как сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора ЯНАО, это связано со снижением заболеваемости COVID-19 в регионе.

«Эпидемический процесс приобрел тенденцию к снижению заболеваемости. Это отражается и на загруженности коечного фонда — сегодня в больницах Ямала свободно около 30% коек», — сообщили в пресс-службе. На данный момент полностью закрываются коронавирусные отделения в горбольницах Лабытнанги и Муравленко, в Надымской ЦРБ коечный фонд сокращают на 10 мест.

В случае роста заболеваемости COVID-19 отделения вновь будут перепрофилированы для больных коронавирусом, обещают ямальские власти. По словам заместителя директора окружного департамента здравоохранения Марии Захаровой, по сравнению с прошлой осенью потребность в госпитализации снизилась в шесть раз.

На сегодняшний день в регионе развернуто 469 коек для больных коронавирусом, из них занятыми остаются 318 мест. Резерв составляет 32,2%.

За минувшие сутки в ЯНАО было зарегистрировано 62 новых случая коронавируса, из них семь — среди вахтовых рабочих, 55 — в муниципалитетах. Выздоровление отмечено у 127 пациентов, смертельных случаев не зарегистрировано.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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