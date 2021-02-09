Текслер изменил прожиточный минимум для челябинцев

Алексей Текслер увеличил прожиточный минимум Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер установил новый прожиточный минимум на 2021 год. Он выше, чем за четвертый квартал 2020 года. Соответствующее постановление появилось на официальном правовом портале, передает корреспондент URA.RU.

«Установить величину прожиточного минимума в Челябинской области на 2021 год: на душу населения 11 430 рублей, для трудоспособного населения 12 247 рублей, для пенсионеров 9 794 рубля, для детей 11 965 рублей», — указано в документе. Постановление распространяет свое действие с 1 января 2021 года.

В четвертом квартале 2020 года прожиточный минимум в Челябинской области был ниже. На душу населения этот показатель составлял 11 тысяч 232 рубля, для трудоспособного населения 12 тысяч 56 рублей, для пенсионеров 9 тысяч 302 рубля. Для детей прожиточный минимум был 11 тысяч 629 рублей.

Размер прожиточного минимума используется для расчета величины социальных выплат в каждом отдельно взятом регионе. Речь идет о ежемесячных пособиях на ребенка, соцпомощи малоимущим семьям и малоимущим одиноким гражданам, а также субсидиях на оплату ЖКХ. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов на выступлении в Госдуме заявил, что МРОТ в России необходимо поднять до 25 тысяч рублей, а затем до 60 тысяч рублей.