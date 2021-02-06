В Госдуме предложили поднять МРОТ до 60 тысяч рублей

Депутат Сергей Миронов предлагает поднять минимальную зарплату в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ближайшее время минимальный размер оплаты труда (МРОТ) необходимо поднять до 25 тысяч рублей, а в будущем — до 60 тысяч рублей. С таким заявлением в Госдуме выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Парламентарий заявил, что падение доходов населения происходит из-за «неадекватно низкого уровня МРОТ». Якобы работодатели предпочитают не платить зарплату выше необходимой величины. И ситуацию не спасет то, что работодателей заставили ежегодно индексировать зарплаты.

«Во-первых, реальная инфляция всегда значительно выше номинальной, во-вторых, большинство работодателей, проигнорируют индексацию. Единственная юридически жесткая черта отсечения — это МРОТ. И мы настаиваем, что этот показатель нужно поднять до 50—60 тысяч рублей. Конечно, не сразу. Но поднять минимальную зарплату прямо сейчас надо хотя бы до 20—25 тысяч рублей, иначе социальная катастрофа рискует превратиться в политическую», — приводит слова Миронова его пресс-служба. Сейчас размер МРОТ составляет 11 653 рубля.

Ранее лидер справедливороссов заявил, что будет добиваться повышения прожиточного минимума до уровня выше 31 тысячи рублей, пишет агентство Nation News. Также Миронов намерен вернуть прежний пенсионный возраст и ликвидировать Пенсионный фонд России. Экономисты называют подобные инициативы популистскими, объясняя, что депутаты предлагают их исключительно в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году.