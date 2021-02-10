В Кремле опровергли сообщение депутата о дате послания Путина

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий, путин владимир на экране
Песков заявил, что дата президентского послания еще не определена Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщение депутата Госдумы Вячеслава Лысакова о том, что президентское послание Федеральному Собранию может состояться 24 февраля или в ближайшие дни после этой даты. Во время общения с журналистами Песков ответил URA.RU, что парламентарий ошибся.

«К сожалению, мы не являемся подписчиками телеграм-канала Лысакова, но он ошибается. Пока у нас нет точного решения по дате оглашения послания. Как только оно будет принято, мы вас проинформируем», — сказал Песков.

Ранее депутат Вячеслав Лысаков в своем телеграм-канале назвал вероятную дату президентского послания Федеральному Собранию — 24 февраля или ближайшие к этой дате дни. Лысаков связал это с переносом пленарных заседаний в парламенте.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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