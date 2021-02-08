Депутат Госдумы Лысаков назвал вероятную дату послания Путина

Послание Владимира Путина может быть назначено на 24 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 24 февраля или в ближайшие дни после этой даты. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Вячеслав Лысаков.

«Послание президента прозвучит в один из дней недели, начиная с 24 февраля», — написал Лысаков в своем telegram-канале. Он связал это с переносом пленарных заседаний Совета Госдумы РФ.

Эту же дату послания Путина называла «Независимая газета». Источники издания считают, что президент может выступить 24 или 25 февраля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что дата послания еще не известна. По его словам, специалисты сообщат, как только она будет утверждена. Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко считает, что Путин во время своего послания поднимет темы ситуации с коронавирусом, экономического кризиса и проблем образования, передает «Национальная служба новостей».