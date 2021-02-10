Жители Березников решили выйти на митинг из-за роста цен на тепло

Березниковцы недовольны повышением цен за отопление Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Жители города Березники Пермского края готовятся провести митинг из-за резкого роста цен за отопление. Об этом сообщается в группе «Все Березники» во «Вконтакте».

«Группе „Все Березники“ на условиях анонимности поступала информация, о том, что готовятся документы на санкционированный митинг против произвола ЖКХ и роста цен за тепло», — отмечается в паблике. О дате, месте и времени проведения митинга не сообщается.

Сообщество также организовало публичный опрос с тем, чтобы выяснить, кто из горожан собирается принять участие в митинге. На момент опубликования материала участие в опросе приняли 223 человека. Большинство из них (55%) подтвердили свое намерение участвовать в мероприятии.

URA.RU обратилось в пресс-службу администрации Березников, направив запрос о том, поступало ли в мэрию уведомление о проведении митинга. К моменту опубликования материала ответ не получен.

Некоторое время назад березниковцы пожаловались главе города Константину Светлакову на высокие платежи за отопление и горячую воду. В ответ на это мэр посоветовал горожанам утеплять свои дома, чтобы снизить теплопотери в холодное время года.