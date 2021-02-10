В Свердловской области срывают переход на новую систему выборов

Департамент информатизации и связи Свердловской области расторг контракт с разработчиком блокчейн-системы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Компания «Си Эйч Коммьюникейшенс» (Новосибирская область) сорвала переход Свердловской области на новую блокчейн-систему выборов в органы госвласти и местного самоуправления. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного департамента информатизации и связи (заказчик услуг).

«Департамент информатизации и связи Свердловской области в одностороннем порядке расторг контракт с ООО „Си Эйч Коммьюникейшенс“, так как компания не предоставила в установленные сроки услугу, предусмотренную контрактом — систему для проведения выборов в органы госвласти и местного самоуправления в сети „Интернет“», — уточнили в ведомстве.

Теперь департамент подал иск к подрядчику в Арбитражный суд Свердловской области. С компании требуют неустойку за нарушение условий контракта в 374 тысячи рублей. Иск пока не принят судом к производству. Получить комментарий в компании не удалось. Туда был отправлен запрос. На момент публикации ответ не получен.

Тендер на создание блокчейн-системы выборов со стартовой ценой в 7,2 млн рублей был объявлен осенью 2020 года. Согласно техническим требованиям конкурса, показатели скорости функционирования новой системы должны были составлять не менее 25 тысяч транзакций в секунду. Новый подрядчик будет выбран в ходе торгов, которые планируется провести в конце первого — начале второго квартала 2021 года. «Внедрение системы для проведения голосований в сети „Интернет“ не привязано к проведению каких-то конкретных выборов в Свердловской области», — уточнили в ведомстве.

В разговоре с корреспондентом URA.RU глава областного департамента информатизации и связи Юрий Гущин подтвердил, что на данный момент ввод новой системы срывается. «Мы не успели в том году ее сделать, но в этом мы планируем успеть и провести выборы областного молодежного парламента. Это тестовые мероприятия», — объяснил он.

Технология блокчейн — это распределенная система данных, которая при помощи криптографических процессов синхронно копирует онлайн список транзакций в базы тысяч компьютеров. Система позволяет организовать одновременное хранение на устройствах большого количества пользователей.