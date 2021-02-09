Курганец напал на полицейского в отделении

Житель Кургана пнул полицейского и оскорбил его коллег (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана, которого задержала полиция, нецензурно обругал сотрудников УМВД и пнул одного из них в отделении. Мужчине грозит уголовная ответственность за насилие над представителем власти, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Курганской области.

«Находясь в отделе полиции, мужчина применил в отношении сотрудника полиции физическую силу, а именно нанес одному из полицейских удар ногой в область грудной клетки», — рассказали в ведомстве. Помимо этого задержанный оскорблял полицейских, используя ненормативную лексику.

Мужчину в состоянии алкогольного опьянения задержали 6 февраля сотрудники патрульно-постовой службы. Его соседи пожаловались, что он ночью устроил в подъезде дебош.

Курганца обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти и его оскорблении. В пресс-службе СУ СКР добавили, что по данному факту ведется следствие.