09 февраля 2021

Курганец напал на полицейского в отделении

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с бывшим первым замгубернатора Бухтояровым Александром. Курган, полиция, наряд полиции
Житель Кургана пнул полицейского и оскорбил его коллег (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана, которого задержала полиция, нецензурно обругал сотрудников УМВД и пнул одного из них в отделении. Мужчине грозит уголовная ответственность за насилие над представителем власти, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Курганской области.

«Находясь в отделе полиции, мужчина применил в отношении сотрудника полиции физическую силу, а именно нанес одному из полицейских удар ногой в область грудной клетки», — рассказали в ведомстве. Помимо этого задержанный оскорблял полицейских, используя ненормативную лексику.

Мужчину в состоянии алкогольного опьянения задержали 6 февраля сотрудники патрульно-постовой службы. Его соседи пожаловались, что он ночью устроил в подъезде дебош.

Курганца обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти и его оскорблении. В пресс-службе СУ СКР добавили, что по данному факту ведется следствие.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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