Кремль: готовится встреча Путина и Лукашенко

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Лукашенко, путин владимир, лукашенко александр
Путин и Лукашенко готовятся к новой встрече Фото: официальный сайт президента Республики Беларусь

Встреча лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится «в скором времени». Об этом сообщил на встрече российского президента с главными редакторами СМИ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сроки сообщим своевременно. Встреча готовится», — сказал он. Его слова передает РИА «Новости».

В конце января в пресс-службе Кремля сообщали, что президент России Владимир Путин провел первый в 2021 году телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры двух стран переговорили о взаимодействии России и Белоруссии в рамках договора о Союзном государстве. Также политики обсудили меры по противодействию пандемии коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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