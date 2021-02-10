Кремль: готовится встреча Путина и Лукашенко

Встреча лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится «в скором времени». Об этом сообщил на встрече российского президента с главными редакторами СМИ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Сроки сообщим своевременно. Встреча готовится», — сказал он. Его слова передает РИА «Новости».
В конце января в пресс-службе Кремля сообщали, что президент России Владимир Путин провел первый в 2021 году телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры двух стран переговорили о взаимодействии России и Белоруссии в рамках договора о Союзном государстве. Также политики обсудили меры по противодействию пандемии коронавируса.
Подписывайтесь на URA.RU в