В Госдуме анонсировали принятие нового закона о банкротстве

Новый закон о банкротстве может быть принят Госдумой в весеннюю сессию. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов по итогам совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
«Хочу подчеркнуть, что закон имеет революционный характер, и мы надеемся, что он будет принят в весеннюю сессию. Во всяком случае таково решение, поручение президента Российской Федерации. Дальше будем воплощать его в жизнь», — передает слова Белоусова ТАСС. По его мнению, за 20 лет существования законодательство устарело и его нужно менять.
Белоусов отметил, что одной из основных новелл закона станет оптимизация процедур банкротства — вместо пяти процедур будет две. Кроме того, будет сделан акцент на усиление роли саморегулируемых организаций, которые объединяют арбитражных управляющих, а также разработан новый механизм их отбора.
Ранее сообщалось, в 2021 году ожидается увеличение числа заявлений о признании физических лиц банкротами. Такое заявление сделали эксперты консалтинговой компании GRM. Прирост по сравнению с 2020 составит 65% — до 250 тысяч заявок. При этом в прошлом году число заявлений о признании физических лиц банкротами превысило 157 тысяч — почти на 64% больше, чем в 2019 году.
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